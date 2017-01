Sparta slyší chválu! Po postupu přišla gratulace z Letné i Berlína

První český finalista v historii evropské klubové soutěže vyřadil švédské Växjö po vítězstvích 2:1 a 4:0. Sparta zejména v domácí odvetě předvedla výborný výkon, po němž si vysloužila slova chvály ze všech stran.

Krátce po utkání už na adresu Sparty přicházely první gratulace. Za „skvělou práci“ označili počínaní hokejistů jejich fotbaloví kolegové z Letné, kteří by byli jistě rádi za to, kdyby si zahráli alespoň základní skupinu fotbalové Ligy mistrů. Gratulaci oficiálního účtu Tipsport extraligy sdílel na svém Twitteru fotbalový brankář Petr Čech.



Pochvala za postup do finále přišla také z Pardubic či Znojma, ale také od zahraničních klubů. Němečtí Eisbären Berlín gratulovali klubu i svému bývalému brankáři Tomáši Pöpperlemu se vzkazem: „Teď porazte Frölundu, hodně štěstí!“ Kromě klubů a fanoušků gratulovali také další hokejisté.

Na svém Twitteru přál bývalý brankář Liberce či Olomouce Tomáš Vošvrda, jenž aktuálně chytá ve druhé německé lize. Klubu svého srdce pogratuloval také jeho bývalý útočník Martin Podlešák. Výkon Sparty zaujal i Aarona Murphyho, komentátora britské televize Premier Sports, kterého sleduje přes sedm tisíc lidí. Nadšeně se vyjádřil moderátor německé televize ZDF Eric Marr.

