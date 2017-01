Spartu čeká finále LM v náhradní hale! Ve Švédsku chodí tragické návštěvy

Nadšení v táboře hokejistů Sparty po postupu do finále Ligy mistrů přes Växjö pokazilo jen zklamání z toho, že ho odehrají na ledě soupeře. Dvanáct tisíc diváků totiž během semifinálové odvety vytvořilo bouřlivou atmosféru a na finále s Frölundou by jich do pražské areny dorazilo nejspíš ještě víc. Ve Švédsku to bude vystřízlivění - návštěva bude pravděpodobně o dost slabší a navíc se ani nebude hrát v hlavní hale Scandinavium, kterou obsadí reprezentace a Liga mistrů vyvrcholí v náhradní a menší hale Frölundaborg.