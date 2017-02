Sparta odletěla na finále Ligy mistrů. Fanoušci dostali na cestu i slivovici

V pondělí odpoledne odletěli hokejisté Sparty do švédského Göteborgu, kde je v úterý od 19:05 čeká finále Ligy mistrů s domácí Frölundou. Když se vedení pražského klubu nepodařilo přesunout pořadatelství finálového zápasu do Prahy, podpořilo autobusový výjezd svých fanoušků výraznou finanční podporou a navíc vybavilo více než 200 fanoušků na dlouhou cestu kartony piv a litry slivovice.

Play off hokejové Tipsport extraligy se kvapem blíží, ale hokejisty Sparty už čeká první vrchol sezony. Svěřenci Jiřího Kalouse se v úterý představí na ledě švédské Frölundy a se švédským šampionem budou bojovat o celkový triumf v Lize mistrů. Pražané odletěli do Göteborgu už v pondělí odpoledne a na palubě zaplněného letadla s nimi kromě partnerů klubu cestovalo také několik fanoušků.

Více než 200 dalších odcestovalo na sever Evropy autobusem už v dopoledních hodinách. „Jedná se o největší zahraniční výjezd v historii klubu,“ pochvaloval si už před několika dny předseda představenstva Petr Bříza. Majitel klubu se ještě snažil zabojovat o přesunutí finále do Prahy, ale i přes tři nabídky vedení Frölundy nepřesvědčil. Sparta tak alespoň podpořila fanoušky, kteří se do Švédska vydali autobusem.

„Po dohodě s fanklubem jsme navýšili finanční podporu autobusovému zájezdu již na 120 tisíc korun. Fanouškům navíc připravíme pitný režim a každý z nich se může těšit na unikátní dárek, připomínající výjezd na finále Ligy mistrů,“ řekl na klubovém webu Bříza a slovo dodržel. Před odjezdem autobusů šel popřát fanouškům šťastnou cestu a kromě triček jim předal i 26 kartonů piva a 18 litrů slivovice.

Na klubovém Instagramu tak vznikly „obavy“ některých fanoušků. „Aby tam s touhle výbavou dorazili,“ smál se uživatel mikes_92. Bát se nemusí a sparťané už se na výraznou podporu svých fanoušků těší, protože ji budou potřebovat. Utkání by se mělo odehrát v zaplněné hale Frölundaborg, která pojme přes 7500 diváků, z nichž 5000 míst je na sezení.

Spartu nečeká nic lehkého, protože Frölunda je finalistou prvních dvou ročníků evropské klubové soutěže a vloni ji dokonce vyhrála. „Asi ne náhodou se dlouhodobě pohybují na špici švédské ligy. Hrají velmi aktivní celoplošný hokej, hodně dohrávají souboje a mají úžasně nebezpečné přechody do rychlého protiútoku, hned otáčí hru. Asi to bude těžké, ale myslím, že by to mohl být dobrý hokej,“ tuší trenér Jiří Kalous.

Speciální motivaci bude mít také Lukáš Pech, který usiluje o NordciBet MVP Trophy pro nejužitečnějšího hráče. O vítězi rozhodují v hlasování fanoušci (odkaz zde) i odborná porota. „Vůbec to nesleduju. Priorita je jinde, když se mi cena podaří získat, samozřejmě mě to potěší, ale sezona běží dál,“ odmítá zbytečnou nervozitu Pech, který nasbíral v aktuálním ročníku Ligy mistrů šest branek a stejný počet asistencí.

Pražský tým má navíc speciální motivaci. V evropské soutěži se český klub nedostal do finále už devět let a naposledy to byla právě Sparta, která na Super Six v roce 2008 obsadila druhé místo. „Určitě to je jeden z vrcholů kariéry. Pro nás je to nesmírně prestižní. V Lize mistrů jsou výborná mužstva, výborní hráči a mladší kluci třeba bojují i o další angažmá,“ řekl před odletem Pech.

