Sparta ve finále LM: Hra o miliony, boj proti dvojčeti švédské legendy

Boj o prestiž a peníze

Hokejisté Sparty oslavují gól do sítě Växjö • Foto Dominik Bakeš (Sport)

Účast ve finále je otázkou prestiže nejen pro Spartu, ale také pro celý český hokej. Pražský klub je prvním českým finalistou v některé z prestižních evropských soutěží poprvé od roku 2008, kdy právě Sparta skončila druhá na Super Six v Petrohradu. Pokud by navíc sparťané uspěli, opět by to posílilo pozici Česka v žebříčku zemí, podle kterého se budou rozdělovat místa v dalších ročnících Champions Hockey League. Svěřenci Jiřího Kalouse navíc hrají i o příjemnou finanční prémii, která by v případě vítězství měla činit kolem dvou milionů korun.