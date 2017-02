Lavi odletěl se Spartou na hokej: Chci pohár a oslavu v letadle

PŘÍMO ZE ŠVÉDSKA | Řítí se jak Lavina, je snad úplně všude ale od fotbalového míče teď dává ruce pryč. Populární herec Jakub Štáfek alias fotbalista Julius Lavický si odskočil na hokej. Jako člen výpravy Sparty Praha vyrazil na finále Ligy mistrů (19:05 na iSport.cz ONLINE) do Göteborgu. „Přijel jsem si pro pohár,“ usmál se Lavi. Pokud přání klapne a Sparta v úterý večer vyřídí místní Frölundu, možná z toho budou mít radost i fanoušci oblíbeného seriálu. Z bouřlivých oslav by se prý dalo čerpat hodně inspirace.

O tom, že jste fotbalový sparťan, poslední dobou vyprávíte úplně všem. Jaký máte vztah k hokeji?

„Já jsem vlastně na hokej od dětství možná chodil víc než na fotbal. Fotbal si rád zahraju, ale na dívání mě asi baví víc hokej. Chodím na Spartu i na extraligu.“

Budete tady hledat inspiraci do dalšího dílu?

(směje se) „To je předčasné. Já si tady jedu užít hokej a chci pohár! A jestli se to vydaří, ta oslava by asi směřovala k tomu se nějak inspirovat. Ale nejsem tady primárně kvůli inspiraci.“

Hlavně budete na palubě letadla s týmem. Slavit vítězství v Lize mistrů, to by byla super zábava, co?

„No právě! Asi by to bylo zábavný. Předpokládám, že by to byla enormní oslava. Vlastně i časově by se to stihlo tak, že bychom v Praze byli i relativně brzo, mohlo by se pokračovat dál. Ale já druhý den, ve středu od rána, točím. Takže to nesmím přehánět, musím se soustředit na svůj výkon.“

Teď trošku vážněji. Cítíte větší popularitu od chvíle, co natáčíte Vyšehrad?

„Určitě. Hlavně se cílová skupina mění, jsou to mladí lidi. Fotbal je fenomén, mají ho rádi všichni a je to vděčné téma. Všichni to řeší.“

Nevadí vám, když na vás lidé místo Kubo volají Lavi?

„Jak kdy. Dvanáct let na mě pořvávali Matěji (ze seriálu Ulice) a ještě teď to na mě občas pořvávaj.“

Jak vás přijali sparťanští hokejisté v letadle?

„My se spolu potkali už na jednom sparťanském večírku po zápase. Navázal jsem s některými kontakt, asi to nejsou blízké vztahy. Ale je to fajn a já je obdivuju. Ti kluci jsou pro mě svým způsobem i vzorem.“

Jak moc budete sparťanské finále prožívat?

„Hodně. Já hodně nadávám a hodně prožívám.“

