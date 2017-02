Vrána před finále: Čeká nás nejtěžší soupeř, ale máme velkou šanci!

PŘÍMO ZE ŠVÉDSKA | Nedělení zápas s Chomutovem nedohrál a všem sparťanům zatrnulo. Kvůli píchnutí v třísle vlastně doteď není úplně stoprocentně jisté, zda Petr Vrána nastoupí do zápasu s Frölundou. Ale hrát chce. Finále Ligy mistrů, to je zápas, do kterého se jde i přes bolest. "Máme velkou šanci, chci hrát," řekl Vrána českým novinářům přímo v Göteborgu, dějišti finálového zápasu.

Trenéry váš zdravotní stav v neděli vystrašil. V zápase s Chomutovem jste odstoupil po druhé třetině a odjel do nemocnice. Jak jste na tom?

„Měl jsem menší problém s tříslem. Cítil jsem bolest během jednoho pohybu koncem druhé třetiny, tak jsem raději odešel z ledu. Nechtěl jsem riskovat, kdyby se něco stalo. Zatím je to dobré. Cítím se lépe.“

Takže budete hrát?

„Věřím, že jo.“

Finále se v Lize mistrů hraje už jen na jeden zápas. Mění to plány?

„Je to trošku jako ve fotbale, prostě je to jedno utkání a bude záležet, kdo se lépe připraví. Nás jenom mrzí, že to nebude v Praze.“

Proti stojí Frölunda. Švédský mistr, obhájce titulu i v Lize mistrů. Dokážete si představit těžšího soupeře?

„Asi ne. Frölunda byla ve finále už dvakrát, loni vyhrála a je to asi jeden z nejlepších týmů v Evropě, když teda nepočítáme KHL. Bude to nejtěžší soupeř, kterého jsme potkali.“

V letošní sezoně Ligy mistrů jste ani jednou neprohráli venku. Je to výhoda?

„Na to už nikdo nemyslí. Tohle bude jiné. Ale asi to znamená, že jsme schopni se připravit na zápasy venku.“

Od začátku roku jste odehráli už patnáct zápasů, hrajete skoro obden. Zbydou na finále síly?

„Je toho dost. Musíme se s tím vyrovnat, jsme profíci. Už jsme to tak v kariéře několikrát měli, že se hrají takové série. Nic s tím neuděláme.“

Hodně velkým tématem bylo prostředí, kde se bude hrát. Vy jste ve Švédsku působil, znáte i menší halu Frölundy?

„Neznám. Já hrál jen v té hlavní. Moje zkušenost je, že tady ve Švédsku byla vždycky komorní atmosféra. Ale teď má být vyprodáno, bude to slušné.“

Jaký čekáte zápas?

„Hraje se jen na jeden zápas, takže v tom asi nějaká nervozita a opatrnost budou. Musíme se na to nachystat, předvedeme zodpovědný výkon.“

Vy sám musíte mít velkou motivaci něco konečně vyhrát, že? Zatím jste v kariéře smolař, sbíral jste druhá místa.

„Mám na to trošku smůlu, tak snad se to teď podaří. Náš mančaft sílu má, šanci máme velkou. Tohle je finále, může se nám to podařit sem dostat jednou za kariéru. Vyhrát by byl velký úspěch.“

