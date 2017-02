Sparta ladí formu na finále LM. Jeden z TOP3 zápasů, říká Forman

Jaké bylo rozbruslení před finále?

"Dobře jsme se vyspali, nasnídali. Led vypadá také dobře, myslím, že to bude v pořádku."

Už jste se srovnali s tím, že hrajete finále v Göteborgu, nikoliv v Praze, o což vedení klubu usilovalo?

"Všichni bychom raděši hráli v O2 Aréně před našimi diváky. Ale je to takhle, hraje se tady ve Švédsku. Jdeme si pro pohár, kde se zápas hraje, už neřešíme."

Kam ve své kariéře řadíte souboj s Frölundou?

"Hodně vyosko. Je to finále Ligy mistrů, takže asi TOP 3."

Co očekáváte od soupeře?

"Ještě jsem proti nim nehrál, viděl jsem jen nějaké šoty. Budou hodně nepříjemní, půjde o těžký zápas, jsou poněkolikáté ve finále. Je to asi nejtěžší soupeř, ale my jsme také ve výborné formě. Věřím, že to bude vyrovnaný zápas s dobrým koncem pron nás."

1080p 720p 480p 360p 240p <p>V úterý dopoledne se na rozbruslení sklouzli v hale v Göteborgu, večer už se pojede naostro. Hokejisty Sparty čeká finále Ligy mistrů proti švédské Frölundě. Pro většinu hráčů půjde o jeden z největších zápasů kariéry. "Řdím ho mezi TOP 3 zápasy kariéry," říká útočník Miroslav Forman.</p> REKLAMA Sparta se chystá na finále LM. Jdeme si pro pohár, burcuje Forman • VIDEO iSport TV

1080p 720p 480p 360p 240p <p><span>Nedělení zápas s Chomutovem nedohrál a všem sparťanům zatrnulo. Kvůli píchnutí v třísle vlastně doteď není úplně stoprocentně jisté, zda Petr Vrána nastoupí do zápasu s Frölundou. Ale hrát chce. Finále Ligy mistrů, to je zápas, do kterého se jde i přes bolest. "Máme velkou šanci, chci hrát," řekl Vrána českým novinářům přímo v Göteborgu, dějišti finálového zápasu.</span></p> REKLAMA Vrána před finále: Čeká nás nejtěžší soupeř, ale máme velkou šanci! • VIDEO iSport TV