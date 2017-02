Nedvěd o finále LM: Sparta se nemá za co stydět, sudí ji trochu podtrhli

Nenadával a nevytýkal. Jaroslavu Nedvědovi jako sparťanskému srdcaři bylo pochopitelně líto, že Pražané nedotáhli svoji oslnivou jízdu v Lize mistrů do úspěšného konce, ale i tak jejich výkon hodnotil kladně. „Jarda Hlinka dobře říkal, že si všichni budou po čase pamatovat jenom vítěze. Já si však myslím, že na krasojízdu Sparty v této soutěži, si mnoho lidí s úsměvem vzpomene,“ řekl dvojnásobný vítěz extraligy.

Finálovou bitvu si současný trenér mladšího dorostu Sparty užíval. „Hodně se mi líbil začátek utkání. Dalo se čekat, že sparťané otevřou skóre. Měli skvělý tlak,“ liboval si.

Jediné, co mu vrazilo trn do oka, byl výkon rozhodčích. „Nejsem sudí, ale řekl bych, že je trochu podtrhli. Rozhodně bych neposlal Míru Formana do šatny a nedal Frölundě pětiminutovou přesilovku. Maximálně dvě plus dvě, protože nesekl soupeře úmyslně,“ komentoval Nedvěd vyloučení útočníka Miroslava Formana v první třetině.

Během této švédské výhody se Spartě podařilo vstřelit gól. O chvíli později však švédský celek vyrovnal. Formanův trest pokračoval a do toho byl vyloučen i forvard Michal Řepík, který dostal dvě plus deset minut za naražení protihráče na hrazení. Frölunda však víc jak minutu dlouhé oslabení pět na tři nevyužila.

„Inkasovali, ale zároveň se prosadili. Vleklou švédskou přesilovku zvládli obstojně. Gól domácích na 3:2 byl smolný. Možná, že k němu lehce pomohl i jeden ze sparťanů,“ posoudil někdejší obránce Olomouce nebo Kladna.

Vyrovnávací branka Lukáše Klimka a následný tlak sparťanů v závěru třetí třetiny vykouzlily Nedvědovi úsměv na tváři. „V závěru jsem byl strašně nervózní, ale tlak Sparty měl neskutečnou šťávu, ze které pramenil vyrovnávací gól. Mohli však otočit. Hodně jsem tomu věřil. Je velká škoda, že prodloužení skončilo tak brzy.“

Na hokej, kterým se Sparta prezentovala v Lize mistrů, se Nedvědovi krásně koukalo. Na vlastní kůži si s pražským klubem vyzkoušel mezinárodní hokej, když se před patnácti lety zúčastnil švýcarského turnaje Spengler Cup. „Nemají se za co stydět. Na to, že je Frölunda první ve švédské lize, tak měla se Spartou sakra těžkou práci," uvedl na adresu sparťanů. Zároveň jim přeje účast i v příštím ročníku.

„Pražané udělali skvělou reklamu české extralize. Na zápasech Sparty v Lize mistrů jsem viděl neskutečné tempo a nasazení. Nebojím se tvrdit, že jsou utkání v této soutěž mnohdy kvalitnější než extraliga. Věřím, že příští ročník LM budou české týmy brát vážněji, protože tam už budou jen ti nejlepší z nejlepších. Sparta tomu dala dobrý základ,“ věří starší bratr bývalého reprezentačního útočníka Petra Nedvěda.