Kometa a LM? Nutné zlo, partnery ani fanoušky nezajímá, říká Zábranský

Automaticky se ziskem extraligového titulu připadlo Kometě právo startovat v příštím ročníku Ligy mistrů. Na rozdíl od Masarykova poháru je však tento úspěch něčím, o co brněnský klub moc nestál. Navázat na počínání pražské Sparty, která se v uplynulé sezoně v Lize mistrů probojovala do finále, nebude pro Kometu na pořadu dne.

„Je to paradox, protože já jsem byl vždycky proti Lize mistrů, kterou považuji pouze za nákladovou záležitost. Teď ji budeme absolvovat, protože ta povinnost je daná, a uvidíme, co to přinese,“ pokrčil rameny majitel mistrovského celku Libor Zábranský. „Pro nás je prioritou extraliga, abychom připravili tým a dobře se připravili na příští sezonu, ne útok na přední příčky v Lize mistrů,“ potvrdil.

Ve dvaatřicetičlenném poli pro příští ročník nejvyšší evropské soutěže jsou z české extraligy vedle Komety ještě Liberec, Třinec a Mountfield HK. Základní část soutěže začne v srpnu zápasy ve skupinách.

V minulosti Kometa v letním období startovala v European Trophy, kterou považovala za zpestření přípravy. Tak pravděpodobně pojme i Ligu mistrů.

„Kvalitu v přípravě určitě přinese. To nepopírám. Ale že bychom se hnali za vítězstvím v Lize mistrů, to vůbec ne. Nechci zvyšovat náklady a držet navíc pětku starších hráčů, které bych pak nevyužil. Je to neekonomické a ani to není rozumné. A na druhou stranu, pakliže bych zase hráče přetěžoval a chtěl po nich následně vrchol v sezoně... Z mého pohledu to moc rozumné není,“ kalkuluje Zábranský.

Aktuální otázkou je pro něho úprava letní přípravy tak, aby odpovídala co nejvíc složení jeho kádru. Mladší hráči začnou trénovat pod vedením kondičního trenéra, těm starším dá pravděpodobně volnou ruku až do nástupu na led. I závěrečnou fázi přípravy na ledě Kometa odstartuje o týden později, než bývá obvyklé.

Zábranský věří, že odpočinek a následně důkladný trénink v sezoně budou pro jeho hvězdy užitečnější než organizované tréninky v květnu, červnu a červenci.

„Z reakcí partnerů i našich fanoušků cítím, že LM neberou jako důležitou součást sezony. Budeme se chtít dostat v extraligovém play off co nejdál. A tam musíme být - hlavně klíčoví hráči - připravení, odpočatí. Ne zranění,“ říká Zábranský.

Přes všechny výhrady prý o tom, že by se Ligy mistrů neúčastnil, neuvažoval. „Rozhodnutí startovat v ní je dané a my proti němu nic podnikat nebudeme. Nebudu o to usilovat, tím bych nechtěně znehodnotil práci, kterou odvedl třeba Petr Bříza, který je takovým duchovním otcem tohoto projektu. Ale ať se na mě nikdo nezlobí, Ligu mistů považuji za zbytečný náklad. Hrát ji budeme, ale není to pro nás priorita,“ uvedl majitel Komety.

České týmy v Lize mistrů

Ve čtvrtém ročníku obnovené soutěže se představí čtyři české kluby - mistrovská Kometa Brno, vítěz základní části a finalista Liberec, druhý tým dlouhodobé soutěže Třinec a bronzový Hradec Králové. Soupeře v čtyřčlenných základních skupinách, kterých bude osm, se týmy dozvědí na losování v Kolíně nad Rýnem 17. května.