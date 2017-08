Liga mistrů v novém. Více peněz, méně týmů a přenosy do Brazílie či Izraele

Po třech letech bojů o zájem fanoušků se hokejová Champions Hockey League chystá na start nové éry. V novém formátu, za více peněz a vysílat by se měla i v Brazílii. V nové sezoně, plné změn, se představí čtyři čeští zástupci, které kromě boje o prestiž čekají i cesty do exotických destinací. Kometa Brno, Hradec Králové, Třinec i Liberec se pokusí napodobit loňské tažení Sparty, která došla až do finále.