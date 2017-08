Kometa do LM jako v bavlnce: letadlo má jen pro sebe, Erat zůstává v Brně

S maximální důkladností bere mistrovská hokejová Kometa výjezd na první dva zápasy nového ročníku Ligy mistrů do Norska a Finska. Aby byli hráči co nejkratší čas na cestě, vyrazil tým k utkáním ve Stavangeru (čtvrtek) a Kuopiu (sobota) speciálním charterovým letem přímo z Brna. Letadlo bude mít jen pro sebe. Na palubu nastoupil co nejsilnější kádr, z hvězd chybí jen kapitán Leoš Čermák a lídr Martin Erat.

Ve středu odpoledne vyrazit do Norska, tam se vyspat, ve čtvrtek odehrát zápas, v pátek se přesunout do Finska, nastoupit k dalšímu utkání a v noci na neděli už být zase zpátky v Brně. Takový je program hokejové Komety pro příští dny.

Složitosti s přepravou v rámci Ligy mistrů, na kterou si týmy v minulých letech stěžovaly, že hráčům bere čas na trénink a regeneraci v období, kdy to potřebují jako sůl, vyřešil extraligový mistr jednoduše: na výjezd na sever si pronajal letadlo.

„Pro nás je díky tomu lepší letět na Ligu mistrů než jet autobusem několik hodin do Litvínova,“ podotkl trenér Kamil Pokorný. „Libor Zábranský (majitel) chtěl, aby hráči měli veškerý komfort, protože přesuny autobusem a letadly plus čekání na letištích by jim asi vzaly velkou část kondice. Všichni kvitujeme, že se cestu podařilo zajistit tímto způsobem. Hráči by měli být nachystaní dobře,“ doufá Pokorný.

Kometa tímto šetří každý cenný den v přípravě na extraligu, ale zároveň chce i nachystat podmínky pro úspěch v Lize mistrů. Hráči se vesměs těší na zpestření přípravy, nakouknutí do jiného hokejového prostředí, vypadnutí ze stereotypu, zároveň však ujišťují: neletíme na výlet, na nákupy suvenýrů, ale vyhrávat.

„Když se k tomu přistoupí správně, může mít Liga mistrů do budoucna velkou prestiž. Až bude pro kluby výdělečná. Zatím je to takové, že se něco chce nastartovat, a výsledek je nejistý. Budu rád, když jako Kometa napomůžeme tomu, aby to tu prestiž mělo, aby to lidi začalo zajímat, aby to zajímalo televize a byly z toho peníze pro kluby,“ podotkl útočník Vojtěch Němec.

Tomu odpovídá i sestava, s jakou Kometa na sever vyrazila. Žádné testování, toho bylo dost v přípravných zápasech. Neletěli jenom pro drobná zranění forvardi Leoš Čermák s Martinem Eratem a z rodinných důvodů Martin Dočekal, ti ale ve středu během odjezdu týmu z haly na letiště trénovali na ledě. Další mladí členové kádru jsou na reprezentačních akcích. Jinak je sestava kompletní. Dva gólmani, sedm beků, třináct útočníků, tedy žádné kolotoče a kombinování pětek na místě.

„Mezi ty, kteří nám chybí, počítáme i Martina Nečase, který je s dvacítkou. U něho je stále otazník, jestli za nás bude hrát nebo ne, rozhodne se na hlavním kempu před začátkem NHL,“ dodal Pokorný.

Od zápasů si Brňané slibují kvalitní přípravu na extraligu. „Čekám výborné bruslení, pohyb a hlavně pevné obrany. Bude to založené na taktice a na pohybu. Se švédskými a finskými týmy jsme už v minulosti hráli, ty nám ukázaly, že jejich hokej je jiný než náš, je hodně bruslivý. Bude to hodně náročné, jako má kvalitní příprava být,“ tuší Němec.