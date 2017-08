Oceláři smetli dánského mistra. K ničemu jsme je nepustili, těšilo Petružálka

Slovy šest fanoušků přijelo podpořit dánského šampiona z Esbjergu na zápas hokejové ligy mistrů do 1100 kilometrů vzdáleného Třince. Úvodní buly zmeškali, protože stáli frontu na pivo. A stejně tak na ledě jakoby ani nebyli přítomní jejich hráči. Gól v první minutě, pak ještě v první třetině další tři. Nakonec debakl 9:1. „Byla to dobrá jízda,“ culil se autor dvou branek Ocelářů Jakub Petružálek.

Nakonec „pouhých“ devět gólů. Proč to nevyšlo na magickou desítku?

„To bychom se zabývali úplnýma blbostma. Jsme rádi, že jsme to takhle zvládli. I když tomu výsledek neodpovídá, Esbjerg byl kvalitní soupeř. Hodně silový, hrají víc do těla, fyzicky. Takhle to nikdo v extralize nikdo nedělá.“

Měl to být první ostrý zápas v sezoně. Nakonec ale asi nebyl tak ostrý, jak jste sami čekali, že?

„To nebyl, mát pravdu. Nám hodně pomohl rychlý gól. Druhý už pak soupeře dost nahlodal. Jsem hlavně rád, že jsme ale nepřestali hrát a za celé tři třetiny jsme soupeře nepustili do tlaku. Zároveň tam ale bylo z naší strany až moc vyloučených, což nás limitovalo i v minulé sezoně.“

Baví vůbec hráče zápas, když soupeře přehráváte i v oslabení?

„Je to těžké. Udržet se v tempu není jednoduché, o to se ale starají trenéři. Udrželi nás nabuzené po celých šedesát minut, byla to od nich skvělá podpora.“

Měl jste 47 minut na dovršení hattricku. Neklepal jste si třeba speciálně hokejkou o led, ať to na vás spoluhráči posílají?

„To vůbec ne. Nějaké koukání na hattricky, nebo kdo kolik toho dá, to bychom daleko nedošli. Celkově to dnes ale byla dobrá jízda.“

Jak vůbec osobně vnímáte hokejovou Ligu mistrů?

„Hraju to poprvé v životě a zatím ještě nevím, co si o tom mám myslet. Konfrontace se soupeři z jiných lig je ale fajn. Letos je navíc soutěž zkvalitněná, protože ji hrají jen top týmy, ne třeba šest týmů z jedné ligy jako v minulosti. Uvidíme, jak nás to postihne v extralize, jestli postoupíme dál a ve volnu ostatních českých mužstev budeme hrát zápasy. Roli budou hrát náročné přelety.“

Takže vy osobně tyhle zápasy berete jen jako klasickou přípravu?

„To asi ne, ale nevím. Mám z toho takové smíšené pocity. Někteří kluci se snaží soutěž porovnávat s fotbalovou Ligou mistrů, což absolutně nejde. Jméno, jaké má, asi tohle nikdy mít nebude. Někdo to bere jako zbytečnost, někdo si to užívá. Já to beru spíše jako přínos z hlediska konfrontace s evropskými mužstvy.“

Proč myslíte, že by se hokejová Liga mistrů nemohla v budoucnu přiblížit té fotbalové?

„Nevyrovná, co si budeme nalhávat. Sport je dneska hlavně velký byznys, není to tak sledované, není to propagované v televizi. Nemá to jméno. Letos se soutěž možná zvedne tím, že ji hrají opravdu jen špičkové týmy a třeba to bude sledovat více fanoušků.“