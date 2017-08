Mountfield doma padl s Angličany. Výhru naopak slaví Kometa i Liberec

Kometa vyhrála ve čtvrtek v Norsku 2:1, dnes si ve Finsku rychle vypracovala dvoubrankové vedení. Domácí sice dokázali na góly Káni a Vojtěcha Němce odpovědět a na začátku třetí třetiny vyrovnal Luostarinen na 2:2, obrat se však Kuopiu nepodařil.

V 55. minutě vrátil Brnu vedení Jan Hruška a o dvě minuty později se trefil Zaťovič. Kometa, kterou nyní čekají tři zápasy v domácím prostředí, tak na severu Evropy vykročila za postupem do play off.

Liberec se představil podruhé doma a po prohře s Växjö v prodloužení tentokrát uspěl. Bílí Tygři po první třetině nečekaně prohrávali 0:2, ve druhé části ale třemi góly duel otočili a v závěru potvrdili výhru nad úřadujícím britským šampionem dalšími dvěma zásahy.

Velšský tým v prvním duelu LM utrpěl v Davosu debakl 1:10, na severu Čech se mu ale povedlo extraligového vicemistra zaskočit. Nejprve jej posunul do vedení Martin, poté přidal gól v přesilovce Paris.

Liberec měl výraznou střeleckou převahu a v rozmezí čtyř minut druhé třetiny se mu podařilo zápas otočit, když se postupně trefili Krenželok, Bakoš a Bulíř. Dalších branek se ale více než tři tisíce diváků dočkaly až v samém závěru, kdy se nejprve v oslabení prosadil Špaček a při soupeřově power play uzavřel na 5:2 Bartovič.

"Zase jsme měli špatný vstup do utkání. Mám z toho trochu smíšené pocity. Říkali jsme si, že už něco podobného nemůžeme předvést - a zase nám úvod nevyšel. Takové manko se pak těžko otáčí. První třetina byla zkrátka špatná, ale naštěstí jsme se z toho poučili. Do druhé třetiny jsme vlétli a zápas jsme otočili, což se nám povedlo už podruhé. Ale nesmí se to opakovat. Pokud by proti nám stál kvalitnější soupeř, nemuselo by se to povést," uvedl obránce Ladislav Šmíd na klubovém webu.

Podruhé hrál doma i Hradec Králové a po vítězství nad Turku tentokrát prohrál. Trenér Václav Sýkora nechal odpočívat kapitána Bednáře nebo největší letní posilu Koukala a Mountfield se s jejich absencí nevypořádal.

Britský tým si i díky úspěšným přesilovkám vypracoval tříbrankové vedení. Poté sice dokázal Kukumberg snížit, ale hosté se prosadili počtvrté a závěrečný tlak Východočechů přišel pozdě. Rosandič v 58. minutě snížil na 2:4, více ale Hradečtí nestihli.

Rekordní výhru si dnes připsali hráči Curychu, kteří zvítězili 11:1 na ledě francouzského Gapu. Sedmi body za dvě branky a pět asistencí se na tom podílel Patrik Pettersson.

Skupina F:

Mountfield HK - Nottingham 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)

Branky a nahrávky: 53. Kukumberg (R. Pavlík, F. Pavlík), 58. Rosandič (Kukumberg, Köhler) - 13. Shalla (Farmer), 30. Spang (Phillips), 45. Shalla (Perlini), 55. Mokšancev (Phillips, Sauve). Rozhodčí: Birin (Rus.), Úlehla - Ondráček, Špůr (všichni ČR). Vyloučení: 10:12. Využití: 1:3. Diváci: 3220.

Sestava Hradce Králové: Pavelka - Gregorc, F. Pavlík, Vydarený, Čáp, Graňák, Rosandič, Pohl - Červený, Džerinš, Jarůšek - Šimánek, Zigo, Köhler - R. Pavlík, Kukumberg, Vopelka - R. Pilař, Miškář, J. Dvořák. Trenéři: V. Sýkora, Hynek a T. Martinec.

Skupina B:

KalPa Kuopio - Kometa Brno 2:4 (1:2, 0:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 12. A. Ruuttu, 43. Luostarinen (Gymer, Mäkinen) - 9. J. Káňa (Horký), 10. V. Němec (Štencel, Vincour), 55. J. Hruška (O. Němec, Vincour), 57. Zaťovič (Štencel). Rozhodčí: Sjöberg (Švéd.), Vikman - Neva, Sormunen (všichni Fin.). Vyloučení: 3:9. Bez využití. Diváci: 2591.

Brno: Čiliak - O. Němec, Krejčík, Štencel, Gulaši, Bartejs, Malec, Dujsík - Haščák, J. Hruška, T. Svoboda - Vincour, V. Němec, Zaťovič - H. Zohorna, Nahodil, Mallet - Horký, R. Zohorna, J. Káňa - Gajarský. Trenéři: L. Zábranský st. a Pokorný.

Stavanger - Malmö 3:4.

Skupina E:

Liberec - Cardiff 5:2 (0:2, 3:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 30. Krenželok (J. Vlach), 31. Bakoš (Jašek), 34. Bulíř (Mojžíš, Jašek), 58. D. Špaček, 59. Bartovič - 5. Martin, 18. Paris (Asselin). Rozhodčí: Rohatsch (Něm.), Hribik - Frodl, Lhotský (všichni ČR). Vyloučení: 5:3. Využití: 0:1. V oslabení: 1:1. Diváci: 3167.

Liberec: Will - Jánošík, Ševc, Plutnar, Šmíd, Mojžíš, Derner, Pyrochta - J. Stránský, P. Jelínek, Krenželok - Bakoš, Bulíř, Jašek - Bartovič, Vantuch, Ordoš - A. Dlouhý, J. Vlach, D. Špaček - Psota. Trenér: Mlejnek.

Skupina H: Frölunda - Klagenfurt 2:1, Gap - Curych 1:11.