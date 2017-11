Raška po premiéře v Třinci: Snad nebude zápisné velké, mám ještě dluh ve Frýdku

Třinečtí Oceláři šli do odvety osmifinále Ligy mistrů proti Malmö ve výhodě • ČTK

Šestnáctiletý třinecký útočník Adam Raška zažil debut v dresu Ocelářů při postupu týmu do čtvrtfinále Ligy mistrů • HC Oceláři

Šimon Hrubec po vychytaném postupu do čtvrtfinále play off Ligy mistrů • ČTK

Třinečtí Oceláři slaví historický postup do čtvrtfinále play off Ligy mistrů • ČTK

Nejenom švédské kluby se nebojí dát prostor mladým. Třinečtí Oceláři do osmifinále Ligy mistrů poslali útočníka Adama Rašku, kterému bylo v září šestnáct let. A šikovný mladík zahrál velmi slušně, nebyl daleko od gólu, po jeho přihrávce trefil Martin Růžička tyčku. Pomohl Ocelářům k vítězství 2:1 a postupu do čtvrtfinále. V něm je čeká další švédský tým Brynäs