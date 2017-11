Šmíd po výhře v Lize mistrů: Fanoušci Frölundy byli úplně opaření

PŘÍMO ZE ŠVÉDSKA | Dvakrát za sebou vyhrála Frölunda Ligu mistrů. Cestu za hattrickem jí zastavil v úterý Liberec, porazil ji po prodloužení 6:4. Byl u toho i obránce Ladislav Šmíd, který hned po zápase sedl do auta vyrazil do Örebro, aby se připojil k reprezentaci. „Dorazili jsme asi ve třičtvrtě na tři ráno. Ale jak vidíte na mém ksichtě, dali mi extra spánek navíc. To snad pomůže,“ usmíval se. Do haly přišel po rozbruslení, které mu trenéři dovolili vynechat. Večer bude ale už v sestavě.

Moc času slavit jste asi neměl, že ne?

„Vůbec. Kluci asi teď slaví, dostali tři dny volno, ale já sedl do auta a po třech hodinách dojel do Örebra. Cítím se docela dobře, takže večer budu normálně hrát.“

Za volant jste nemusel?

„Naštěstí ne, Liberec zařídil auto, zaplatil taxíka z Frölundy do Örebra. Hrozný bylo, že limit na dálnici je tady snad jenom asi stovka.“

Účet za taxi jste viděl?

„Myslím, že asi 4 500 švédských korun (zhruba 11 800 českých korun). Levné to nebylo. Navíc tam frajer trochu zabloudil, ve čtvrt na tři mi hlásil, že jsme na místě. Koukám ven a nevypadalo to jako hotel, kde bydlí nároďák.“

Tak řidič je asi zvyklý kroužit jen po Göteborgu, vy jste ho vytáhl 300 kilometrů dál...

(usměje se) „To je asi fakt. Ale pak to hodil do Googlu a našli jsme to. Na druhou stranu, auto bylo velký, pohoda, roztáhl jsem se.“

Přesun se asi i lépe vydýchává po tom, co jste vyřadili Frölundu, ne?

„Jasně, dodá mi to sebevědomí i energii do turnaje s reprezentací. Jsem rád, že jsme takhle kvalitní tým dokázali porazit, mají tam top hráče. Třeba ten obránce Rasmus Dahlin, výborný hokejista. Jejich fanoušci z toho byli úplně opaření, že jsme je vyřadili, myslím, že ani doma to moc lidí nečekalo.“

Dahlin je taky ve švédské nominaci. Myslíte, že se s ním večer v šest zase potkáte?

„Snad to nebude jeden na jednoho. (směje se) Ne, je fakt moc šikovnej, je vidět, jak to má v sobě. Věci, co na ledě dělá? Je o level jinde, určitě jednička draftu, co jsem tak koukal.“

A to je mu jenom 17 let. Kde se v něm bere takové sebevědomí, že mezi třicetiletými protihráči v klidu vezme puk, kličkuje a je v klidu?

„Asi tady dělají ve Švédsku s těmi obránci něco dobře, nechají je hrát a když udělají chybu, nikdo si z toho moc nedělá. Ten kluk má velké sebevědomí, jde na led, hraje hokej a baví se tím.“

Bylo vlastně hodně těžké Frölundu udolat?

„Docela dost. V prvních deseti minutách na nás vletěli a kdyby nás nepodržel brankář, mohlo to být 5:0 a my mohli jet domů. Pak se hra ale postupně vyrovnávala a pořád se to přelévalo. Frölunda většinu zápasu vedla, ale my vždycky sebrali síly, dali nějaký ten gól a drželi krok. Nakonec jsme všechno otočili, v prodloužení dal Michal Bulíř krásný gól, poslal to pod víko. Teď je to hrozně super pocit. Můžeme být na sebe hrdí.“