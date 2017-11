Varaďa sčítá marody. Liga mistrů je pro nás plus, říká i tak trenér Ocelářů

Liga mistrů stále není výdělečný podnik, jak ji vnímáte jako trenér?

„Pozitivně. Se švédskými týmy jsme sehráli parádní zápasy v posledních dvou kolech, i kluky to posunulo dál. Věří si daleko víc. Ví, že i takto kvalitní soupeře ze zahraničí, kteří mají v kádrech spoustu reprezentantů, jsou schopni porazit. I pro ně je to do dalších zápasů plus.“

Kam až to chcete dotáhnout?

„Díváme se jenom na další kolo, do čtvrtfinále nám to zase nahrálo švédský klub - Brynäs. Uvidíme. Bude to těžké, ale věřím, že se znovu bude hrát pohledný hokej. Samozřejmě budeme chtít čtvrtfinále zvládnout, abychom postoupili dál.“

Překvapilo vás, že jsou v poslední osmičce tři české týmy?

„Vypovídá to, že i extraliga má kvalitu. V posledních kolech bývaly finské a švédské týmy, teď se to malinko změnilo. Je fajn, že i naše kluby hrají v Evropě vyrovnané partie, tyhle zkušenosti jsou pro kluky pozitivní.“

Vnímal jste to tak vždycky? Když jste hráli s Oceláři Ligu mistrů v roce 2015/16, přišlo mi, že tam máte i kvůli sérii zranění víc problémů, než pozitivních poznatků. Změnil se v tomto váš pohled?

„Do každého zápasu jdeme s tím, že chceme zvítězit. Ne si jen zahrát. Vnímal jsem to i tehdy stejně, tohle svým hráčům předávám vždycky. I když je pravda, že teď bylo zápasů v prvních dvou měsících hodně a program to byl hodně náročný. Plus do toho cestování. I tak jsme k tomu všichni přistoupili maximálně profesionálně. Pomohl nám i partnerský klub ve Frýdku-Místku, kde se nám obehrávají mladí hráči a při zraněních jsou k dispozici. I tihle kluci vyplnili mezery parádně a pomohli k postupu.“

Máte tedy jako trenér pocit, že plusy převažují nad únavou, či větším rizikem zranění?

„Samozřejmě mě zranění mrzí, ale ta budou přicházet vždycky. Na druhou stranu je to šance pro další kluky. Váží si toho, že mohou hrát proti špičkovým soupeřům. Když já byl mladý a byl bych takhle povolán do Ligy mistrů nebo do extraligy, tak bych za tím šel! Cítím, že si toho kluci váží, nikdo z nich nezklamal.“

VIDEO | Sestřih utkání Třinec - Malmö 2:1

A zranění, která už vaše hráče potkala?

„Kupí se nám. Ano, asi to má co dočinění s olympijským rokem a Ligou mistrů, zápasů je v programu nacpaných strašně moc. Hráli jsme co druhý, třetí den, k tomu cestování. Čas na regeneraci není. Zranění přicházejí, je třeba pracovat na tom, aby jich bylo co nejméně. Věřím, že kluci, co jsou teď mimo, se brzy vrátí a zase nám pomohou. Ať už se jedná o Vláďu Rotha, Erika Hrňu nebo i Martina Růžičku s Lukášem Krajíčkem, kteří nedohráli poslední zápas. Budeme se je snažit aktivovat co nejdříve. Pokud to bude potřebovat nějaký čas, tak máme kluky, kteří se je budou snažit v rámci svých schopností nahradit a my mohli pokračovat na vlně, jakou máme.“

Jak to vypadá s Petružálkem, který se zranil hned v úvodu ligy?

„Jakub už je týden na ledě, trénuje s týmem. Bez kontaktu zatím, ale je na ledě, dostává tréninkové dávky navíc, připravuje se kondičně. Na přelomu listopadu prosince by snad mohl být připravený naskočit zpátky do hry. Pokud se mu tedy zranění nějak neobnoví a vše půjde, jak má.“

Naposledy k Champions League. Oceláře v ní za podporu fanoušků chválil i šéf soutěže Martin Baumann, jak se vám to poslouchalo?

„Jsme ohromně rádi za podporu fanoušků. Že váží i cestu ven a podporují nás v hojném počtu. I pro ně je to, myslím, zážitek, být tak blízko u týmu. A domácí návštěvy taky nasvědčují, že fandům Třince není Champions League lhostejná. Je to jen plus. Když si vybavím zápasy venku, tak tam zdaleka neměli takovou podporu jako my doma. To mě těší.“