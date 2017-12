SOUHRN LM: Liberec prohrál s Curychem 0:1, Kometa remizovala. Výhru slaví Třinec

SOUHRN | Do odvety jde s úsměvem jen jeden český tým. V druhém kole play off hokejové Ligy mistrů se se představily tři kluby z Tipsport extraligy. Domácí vítězství 3:1 ovládl po skvělém obratu Třinec, který má nyní nejblíž do semifinále. Na dalekém severu ve Finsku zazářil v dresu Komety osmnáctiletý útočník Jan Süss, který vystřelil hattrick proti Jyväskylä. Úřadující český mistr však výhru v závěru ztratil a do domácí odvety jde s remízou 3:3. Nejhorší výchozí postavení do druhého čtvrtfinále má Liberec. Bílí Tygři stejně jako v osmifinále prohráli zápas před svým publikem o jeden gól, tentokrát 0:1 se švýcarským Curychem.