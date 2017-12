Hrubec zářil, Adamský perlil: Být to fotbal, doporučím ho Barceloně

Třinečtí Oceláři doma v úvodním duelu čtvrtfinále Champions Hockey League porazili švédský Brynäs IF 3:1 po gólech Rákose, Adamského a Chmielewského. Klíčovou roli znovu hrál výtečný brankář Šimon Hrubec, který si v Lize mistrů drží výtečné statistiky. V osmi zápasech pustil jen 6 gólů, úspěšnost zákroků má 97,16 % a průměr 0,74 branky na zápas. „Být to fotbalová Liga mistrů, tak jej doporučím Barceloně!“ chválil jej útočník Martin Adamský.

Co na tuhle Adamského hlášku, Šimone, říkáte? Byl byste v Barceloně?

(zasměje se) „Ne, to nevím. Nějak to vyšlo, že dostáváme málo gólů, ale to není moje zásluha, to je zásluha týmu.“

A bral byste fotbalovou Barcelonu, nebo máte jiný oblíbený klub?

„Já vlastně fotbal nemám vůbec rád...“

Zástupci vašeho klubu avizovali, že se zápas bude živě vysílat na webech v Americe a Kanadě, takže třeba vyrazíte tímto směrem? Vnímal jste to?

„To jsem se dozvěděl až teď, tak snad na to někdo bude koukat.“

Mám pocit ovšem, že zase zavaříte střihače soutěže... Parádních zákroků jste měl hodně, souhlasíte?

(usměje se) „Těžko říct. Některé zákroky vypadají třeba obyčejně, ale jsou důležitější, než ty, co třeba vypadají zázračně.“

Co vám chybělo při zákroku proti dorážce Millera z úhlu? Přišlo mi to jako „haluz“?

„Byla, byla. Chtěl přihrávat před bránu, nějak se to k němu vrátilo a propadlo. Puk je malej, no... Stihl jsem se přesunout a stejně tam propadl.“

Martin Adamský také říkal, že jemu osobně se proti švédskému hokeji hraje lépe. Máte to podobně?

„On vypadá jako Švéďák, takže možná proto, že hraje proti svým. (usměje se) Ale nevím, nemyslím si, že je to tím, že jsou to zrovna Švédi, nebo Němci nebo zápas extraligy. Furt nás to hodně baví a užíváme si to. Možná je to o něco lepší v tom, že oni hrají hokej. To nám svědčí, nemáme moc rádi defenzivní pojetí hry. Máme rádi, když s námi soupeři hrají hokej.“

Užil jste si jej?

„Jo, vždycky je kvalitní soupeř a tyhle zápasy jsou zážitek. Jsem rád, že jsme vyhráli, že jsem si zachytal. Herní projev byl z naší strany úžasný, to se shodneme všichni. Škoda, že nenapadalo víc gólů, ale i tak mám hroznou radost. A ještě obrat k tomu, prohrávali jsme 0:1. Doufám, že nám to pomůže psychicky do dalších bojů ve Švédsku.“