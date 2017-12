Filip Pešán: Tým je připravený, moje absence by neměla mít vliv

Bílé Tygry čeká náročné období. Filip Pešán totiž bude muset dostát své reprezentační role před a během mistrovství světa do dvaceti let. Tým tak převezme Karel Mlejnek, který ale už ve Frölundě ukázal, že by se liberečtí příznivci neměli ničeho bát. „Tým si ode mě po třech letech odpočine a možná uhraje výsledky, které nás všechny překvapí. Navíc je Karel postupový typ,“ usmíval se po utkání proti Curychu Pešán.

Svému soupeři jste podlehli 0:1. Co k duelu s Curychem říct?

„Odehráli jsme podle mého názoru velmi vyrovnané utkání. Měli jsme dost šancí na to, abychom dva až tři góly dali, mohli jsme vyhrát. Soupeř byl velmi kvalitní defenzivně, neproměnili jsme ani jednu přesilovku, čímž jsme si vůbec nepomohli. Vyrovnaný zápas jsme bohužel prohráli brejkovou situací a budeme odjíždět do Curychu s rozdílem jednoho gólu, což si myslím, že je dost hratelná situace. Pokusíme se o totéž, co jsme zvládli proti Frölundě.“

V jaké pozici tým převezme Karel Mlejnek?

„Opravdu si myslím, že jsme měli dost šancí na vstřelení alespoň dvou branek. Některé situace volaly po gólu, ale bohužel se nám ho vstřelit nepodařilo. Rozhodně nepojedeme do Curychu bránit, budeme chtít hrát aktivní hokej a vyhrát o gól.“

Liberec neměl v utkání, trochu nezvykle, na trestné lavici ani jednoho hráče. Bylo to metrem, který nasadili rozhodčí?

„Úroveň mezinárodního hokeje se bohužel nedá srovnat s tím, jak je řízená naše extraliga. Jestli se nepletu, do nějaké čtrnácté minuty první třetiny byly snad dvě přerušení hry. Diváci koukali doleva, doprava... Hokej je poté úžasný. Bohužel se nám nedaří poučit se z takto odřízených zápasů i u nás v lize.“

Tým se bez vás bude muset obejít na dlouhou dobu. Jaké to bude?

„Tým je připravený. Ještě nás čekají dva velmi důležité souboje na Moravě a poté se s kluky rozloučím. Myslím, že veškeré věci ohledně řízení týmu naprosto bez problému zvládne Karel Mlejnek. Videa, trénink gólmanů, kondici a veškeré atributy našeho programu jsou plně zastoupeny. Podle mě moje absence na tým nebude mít vliv. Naopak, Karel Mlejnek je postupový typ, tým si ode mě po třech letech odpočine a možná odehraje výsledky, které nás všechny překvapí.“