Přestupy NHL: Mazanec končí v Nashvillu, Pavelec jedná s Rangers

VÝMĚNA - Carolina vyřešila přetlak v brankovišti, vyměnila Eddieho Läcka do Calgary! Ke švédskému gólmanovi přibalila ještě obránce Ryana Murphyho a volbu v 7. kole draftu 2019. Ještě 50% brankářova platu půjde navíc z účtu Hurricanes. Ti získali z Kanady svalnatého obra Keegana Kanziga a volbu v 6. kole draftu 2019.

Glee and American Horror story will now be filmed mainly in Calgary!Thank you @NHLCanes for everything,can't wait to start with @NHLFlames

I'm sad to be leaving some of the best teammates a guy could ask for. Thanks to the @NHLCanes and their passionate fans. Taco soon. 🌮👊 pic.twitter.com/34GMCEcfL1