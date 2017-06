Přestupy NHL ONLINE: Aktivní GM týmu z Vegas už dokončil 6 výměn

ROZŠIŘOVACÍ DRAFT - Švédský zadák Tobias Enström se ve Winnipegu vzdal klauzule o nevyměnitelnosti a možná ho čeká cesta do Las Vegas. "Enström miluje Winnipeg a chce tu zůstat. Věří, že tým má jasnou budoucnost a do Vegas se mu rozhodně nechce," řekl hráčův agent Kalle Boden.

Word is Tobias Enstrom has done WIN a huge favour, agreed to waive his NMC to help the Jets with the expansion draft.