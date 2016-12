Přestupy NHL ONLINE: Američan se probil k Islanders přes farmu

PODPIS - Osmnáctiletý obránce Logan Stanley podepsal tříletý nováčkovský kontrakt s Winnipegem, který mu může vynést až 3,4 milionu dolarů. Dvoumetrový stokilový bek byl letos Jets draftován z osmnácté pozice a v tuto chvíli hraje už třetím rokem v OHL v barvách Windsoru. Letos nasbíral 9 bodů ve 20 zápasech a připsal si také 38 trestných minut.

Excited to have signed my first NHL contract with the nhljets , looking forward to the future,… https://t.co/cyundWuQmE