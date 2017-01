Přestupy NHL ONLINE: Anaheim měnil mladíky s Nashvillem

18:49'

VÝMĚNA - Avalanche začínají s týmovou obměnou od spodních řad. Zbavili se dvaatřicetiletého křídla Codyho McLeoda, který hrál v kariéře jen za Colorado. Odteď je majetkem Nashvillu. V NHL hraje od ročníku 2008/09 a nastoupil do 658 zápasů, ve kterých nasbíral 117 bodů a hlavně 1357 trestných minut. McLeod se s chutí a rád popere, letos se pobil už osmkrát, jen 3 hokejisté to stihli víckrát. Opačným směrem putuje o deset let mladší centr Félix Girard, pětadevadesátiletý hráč draftu 2013, který na svou premiéru v NHL čeká.