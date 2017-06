Přestupy NHL ONLINE: Anaheim vykupoval, Flyers měnili s Arizonou

KONEC V TÝMU - Kvalifikační nabídku neobdržel od Bostonu raubíř Zac Rinaldo, který uplynulou sezonu strávil jen na farmě v Providence a stává se tak volným hráčem. Stejně dopadl i brankář Matt O´Connor z Ottawy, který během dvouletého působení v klubu odchytal jedno utkání NHL.

Not a shock by any stretch, but Zac Rinaldo will not be back with Bruins organization. Still has an NHL suspension to serve, by the way.