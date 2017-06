Přestupy NHL ONLINE: Australan Walker zůstává ve Washingtonu

SPEKULACE - Ottawský bijec Chris Neil už má za sebou 15 sezon v NHL a i když data z občanského průkazu potvrzují věk 37 let a herní čas Kanaďana se zmenšuje (průměrně 7:34 v základní části a 2:07 v play off), sám sdělil, že by chtěl pokračovat v aktivní kariéře. Otázka je, jestli o něj bude stát GM Pierre Dorion a pokud ne, zda bude chtít odejít. Celou kariéru totiž muž s 1026 zápasy na kontě strávil u Senators.

Neil says he wants to play next year. Needs to talk to Dorion. Isn't sure if he would anywhere else. #Sens