Přestupy NHL ONLINE: Boston a Colorado ladí trejd, GM usvědčila fotka

VÝMĚNA - Krátce po trejdu s Dallasem se Arizona pustila do výměny také s Edmontonem. Odtamtud získali drsné křídlo a obstojného rváče Mitche Moroze, který na svou premiéru v NHL čeká. Opačným směrem putuje útočník Henrik Samuelsson, syn slavného otce Ulfa, který se stále nemůže do nejlepší soutěže světa prosadit. Draftován byl z 27. pozice v roce 2012 Pittsburghem, ale ani tam, ani v Arizoně se zatím neprosadil.

Excited to be back in oil country, hopefully can help lift more cups in this city! pic.twitter.com/34HT7xVmBV