Přestupy NHL ONLINE: Butcher už podepsal, Lee zkusí štěstí u Kings

PODPIS - Téma Will Butcher je uzavřené, dvaadvacetiletý obránce se rozhodl pro New Jersey. Poslední vítěz Hobey Baker Award pro nejlepšího hráče amerického univerzitního mužstva se Devils upsal na dva roky, ve kterých si může vydělat až 1,850 milionu dolarů.

Honored & humbled to be apart of the @NJDevils, would like to thank all teams involved in the process. The @NHL community is truly the best