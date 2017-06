Přestupy NHL ONLINE: Carolina měnila s Calgary, stěhuje se brankář

SPEKULACE - Ještě rok nováčkovské smlouvy má před sebou vítěz kanadského bodování Connor McDavid z Edmontonu. Pak bude ale asi pořádně v balíku. Zatím to vypadá, že nový kontrakt by měl mít osmileté trvání a celkovou hodnotu 106 milionů dolarů (zhruba 2,43 mld. korun).

Further to @TSNRyanRishaug McDavid mention, hearing deal will be around $13.25M for 8 yrs. Big win for EDM to get that term, as opposed to 5

It will be interesting to see what Mcdavid and Draisaitl sign for. Whatever Connor makes, he is worth it. Leon's should be 8 mil for 5 yrs.