Přestupy NHL ONLINE: Český nadějný gólman se upsal San Jose

PODPIS - Po vydařené sezoně Toronto letos draftovalo až ze sedmnácté pozice a na té zvolilo švédského obránce Timothyho Liljegrena. Šikovný ofenzivní zadák a výtečný bruslař působil předchozí roky v Rögle, kde v uplynulých dvou sezonách také vždy okusil na 19 utkání nejvyšší SHL. S Maple Leafs podepsal nováčkovskou smlouvu na tři roky a díky bonusům by si mohl přijít až na 3,975 milionu dolarů.

Dream come true to have signed my first NHL Contract with the @MapleLeafs , couldn't be more excited! 🤙🏼