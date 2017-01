Přestupy NHL ONLINE: Colorado vyměnilo oblíbeného ranaře

08:29'

SPEKULACE - Dva měsíce zbývají do přestupové uzávěrky a Martin Hanzal stále zůstává majetkem Arizony. Nezdá se, že by s klubem měl podepsat nový kontrakt, i když on sám stále tvrdí, že by rád u Coyotes zůstal. Generální manažer John Chayka stále vyčkává na možnosti, které mu nabídnou soupeři. "Do této chvíle nepřišla pořádná nabídka," řekl.