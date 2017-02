Přestupy NHL ONLINE: Coloradský šampion po šestnácti letech končí

07:30'

SPEKULACE - Vancouver stále neví, jaké jsou jeho šance na play off, ale generální manažer Jim Benning není hloupý a je mu jasné, že ať to s vyřazovací částí dopadne jakkoliv, jeho tým v brzké době čeká přestavba. Před uzávěrkou přestupů by se mohli pakovat například brankář Ryan Miller a útočník Alexandre Burrows. "S hráči, kteří by mohli odejít, se určitě ještě budu o samotě bavit o celkové situaci, na prvním místě pro nás ale stále je boj o play off," řekl Benning pro The Province.