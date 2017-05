Přestupy NHL ONLINE: Dallas získal práva na hvězdu z Kings

PODPIS - Šestadvacetiletý centr Justin Dowling podepsal s Dallasem dvouletý dvoucestný kontrakt. Rodák z Alberty v tomto ročníku naskočil ke svým prvním dvoum zápasům v NHL (0+2), jinak na farmě v barvách Texasu nasbíral 28 bodů (8+20) ve 49 utkáních.

