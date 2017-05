Přestupy NHL ONLINE: Dobrá zpráva, Kempný prodloužil v Chicagu

KONEC KARIÉRY - Aktivní kariéru se ve svých čtyřiatřiceti letech rozhodl ukončit kanadský útočník Steve Ott, který má na kontě 14 sezon v NHL a naposledy hrál za Montreal. Největší část kariéry (2002-12) strávil tenhle výtečný brusič a provokatér v Dallasu, ale hrál také za Buffalo, St.Louis a Detroit. V 848 zápasech nasbíral 288 bodů (109+179) a přidal 1555 trestných minut. Protihráči ho nenáviděli, protože se jim uměl zarýt pod kůži a nadávky měl prý kdysi natrénované v osmi světových jazycích. Nově bude asistentem trenéra v St.Louis.

To @otterN9NE, god did I think you were a real piece of sh!t...and then I played with you and I was right!! Congrats on a hell of a career 🍻