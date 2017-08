Přestupy NHL ONLINE: Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu jde z Kanady do KHL

PODPIS - Svou druhou a třetí volbu letošního draftu podepsali ve Philadelphii. Novými tvářemi v klubu jsou tedy sedmadvacátý volený Morgan Frost a pětatřicátý Isaac Ratcliffe. Oba se, ještě jako nejmenované volby, dostali do klubu v rámci výměn během draftu. Sedmadvacátá volba přišla ze St.Louis při trejdu za Braydena Schenna, tu pětatřicátou získal klub z Arizony za tři další volby v pozdějších kolech.

The #Flyers have signed 2017 draft picks Morgan Frost and Isaac Ratcliffe to their entry level contracts: https://t.co/leodRAsJns

Excited to sign my first NHL contract with the @NHLFlyers happy to do it with my family by my side, can't thank everyone enough! pic.twitter.com/ef9CCH4bmA