Přestupy NHL ONLINE: Edmonton si prohodil zkušené útočníky s Los Angeles

SPEKULACE - Generální manažer Tampy Bay Steve Yzerman se byl osobně podívat na posledních dvou zápasech Winnipegu s Las Vegas i Arizonou a okamžitě se začaly rojit spekulace. Z jakého důvodu tak šéf nejlepšího týmu ligy činí? A o koho by v případě trejdu mohl mít zájem?

#TBLightning GM Steve Yzerman is in attendance to see the #NHLJets for the 2nd time in as many nights. Was also in Vegas last night. Wouldn't read too much into it, but certainly noteworthy. Jets are in Tampa early next month