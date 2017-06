Přestupy NHL ONLINE: Florida našla nového kouče! Je to Jágrův bývalý spoluhráč

SPEKULACE - Podle dohadů serveru rsport.ru je možné, že kádr týmu Severstal Čerepovec posílí český útočník Matěj Stránský. Třiadvacetiletý ostravský rodák má za sebou čtyři sezony na farmě Dallasu v týmu Texas Stars a obzvlášť poslední dvě celkem vydařené. V roce 2016 vstřelil 23 branek a byl druhým nejlepším kanonýrem týmu a letos s 27 góly už týmovou produktivitu vyhrál. Přesto nebyl ani jednou povolán do prvního týmu.

Another note out of Russia: @rsportru reporting that Severstal of the KHL is trying to sign forward Matej Stransky to a contract.