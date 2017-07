Přestupy NHL ONLINE: Florida podepsala desítku draftu na tři roky

PODPIS - Útočník Jean-Gabriel Pageau, který v dresu Ottawy zazářil zejména během play off, kdy do sítě Rangers nasázel čtyři góly v jednom utkání, se jako chráněný volný hráč dohodl na podmínkách nové tříleté smlouvy. Pouze 175 centimetrů vysoký útočník působí u Senators od roku 2012 a měl by u nich alespoň podle smlouvy strávit další tři. Čtyřiadvacetiletý hráč se tak vyhne arbitráži a přijde si na 3,1 milionu dolarů ročně.

Ottawa!! Super happy to be back for the next 3 years. Thank you to the best fans, organization and of course my family for all your support!