Přestupy NHL ONLINE: Florida pozvala do kempu i 30letého obránce z KHL

ODCHOD Z NHL - Ruský obránce Alexej Marčenko se s vedením Toronta dohodl na zrušení druhého roku jeho dvouletého kontraktu a je na odchodu do Ruska. Rodák z Moskvy byl draftován v roce 2011 Detroitem, kde strávil většinu své zámořské kariéry, jen na 11 zápasů se na začátku února přesunul do Toronta. Podle svého agenta chce najít práci v KHL a v budoucnu se pokusit o návrat do zámoří.

Alexey Marchenko of Toronto Maple Leafs has decided to continue his career at home in Russia.He intends to comeback to the NHL in the future