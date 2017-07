Přestupy NHL ONLINE: Grubauer zůstane u Capitals, Toronto si pojistilo Hymana

PŘESTUP - Posilu do záložního týmu v Tucsonu získala Arizona. Coyotes se upsal šestadvacetiletý útočník Michael Latta, který za sebou má dvě sezony ve Washingtonu, ale poslední sezonu strávil v AHL. Tam by měl pokračovat i nadále, protože podepsal dvoucestný kontrakt.

Excited to sign with the @ArizonaCoyotes. Can't wait to get started in the desert. You got an extra room for me @BizNasty2point0 ??!!