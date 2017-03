Přestupy NHL ONLINE: Hansen, Oduya, Ott a Desharnais mění barvy

SPEKULACE - Jen na farmě chytá poslední týdny zkušený brankář Jaroslav Halák, všechno by se ale brzy mohlo změnit. O majetek New York Islanders se zajímá několik týmů (Calgary, Edmonton či Boston) a podle experta Darrena Dregera je možné, že dnes nebo zítra dojde k jeho výměně.

Further to @DarrenDreger, 2 teams have made offers on Halak, a 3rd is also in mix. He has 1-year left at $4.5m and .924 career playoff sv%.