Přestupy NHL ONLINE: Harcovník Winnipegu budí zájem soupeřů

PODPIS - Čtyřiadvacetiletý švédský obránce Fredrik Claesson dostal od Ottawy novou roční jednocestnou smlouvu, která má hodnotu 650 tisíc dolarů. Stošestadvacátý hráč draftu 2011 zatím v této sezoně naskočil do devatenácti utkání a zaznamenal v nich pět asistencí. Na svůj první gól juniorský mistr světa z roku 2012 v NHL čeká.

