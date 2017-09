Přestupy NHL ONLINE: Horvat se dočkal, Vancouver mu vyplatí 33 milionů

POZVÁNKA DO KEMPU - Dva čtyřiatřicátníci se pokusí prosadit na soupisky týmů NHL. Větší šanci má určitě pravé křídlo P.-A. Parenteau v Detroitu, kterému se sice na jaře v Nashvillu moc nedařilo, ale předchozí angažmá v New Jersey, Torontu, Montrealu či Coloradu mu celkem vyšla. V Los Angeles se zase pokusí uchytit Brooks Laich, který uplynulý ročník strávil jen v týmu Toronto Marlies v AHL.

Fired up to be attending the @LAKings training camp, grateful for the opportunity and can't wait to put all my summers prep into action!