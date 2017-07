Přestupy NHL ONLINE: Hvězda Tampy prodloužila, vydělá si 800 milionů

PODPIS – Dallas podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu se sedmnáctiletým finským obráncem Mirem Heiskanenem, kterého Stars draftovali z 3. místa letošního výběru talentů. Zároveň GM Nill potvrdil, že by se během příštího týdne měl dohodnout na novém kontraktu s českým útočníkem Radkem Faksou.

Jim Nill said he hopes to get a contract done with Radek Faksa in the next week or so.