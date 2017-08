Přestupy NHL ONLINE: Hvězdička Detroitu je stále bez smlouvy a zvažuje KHL

08:38'

PŘESTUP - Po dvou sezonách strávených v Coloradu se do Anaheimu už podruhé v kariéře vrací sedmatřicetiletý obránce Francois Beauchemin. Avalanche veterána sice měli mít ještě v příštím roce na soupisce, ale klub ho z posledního roku kontraktu, ve kterém mu ještě měl vyplatit 4,5 milionu dolarů, vykoupil. Místo toho se bek mohl vrátit do týmu, se kterým v roce 2007 vyhrál Stanley Cup. Nová smlouva je na rok a má hodnotu milion dolarů.

Beauchemin on call with media: “It’s a big change, but I talked to my wife and kids and we're all excited about going back. Easy decision." — Anaheim Ducks (@AnaheimDucks) August 21, 2017