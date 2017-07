Přestupy NHL ONLINE: Jednání s Floridou přerušena, Jágr jde na trh

ODCHOD Z NHL - Po dvou letech opouští zámoří mistr světa z roku 2014 Sergej Kalinin. V barvách New Jersey odehrál 121 utkání a připsal si 19 bodů (10+9). Devils ho v únoru vyměnili do Toronta, ale tam působil pouze na farmě. Novým domovem na příští tři roky je Petrohrad.

SKA announces signing a certain former #NJDevils player whose last name begins with a K. If you guessed Sergei Kalinin, you are right