Přestupy NHL ONLINE: Jokinen podepsal v Edmontonu, Klein skončil v NHL

PODPIS - První sezona na Floridě vyšla Marku Pysykovi parádně a spojení Panthers a juniorského mistra světa z roku 2012 by mělo fungovat i nadále. Znění nové smlouvy? Tři roky a tři rozdílné platby. První rok si vydělá celkem 1,95 milionu dolarů, v další sezoně si přijde na 2,75 milionu dolarů a poslední rok na 3,5 milionu dolarů.

Very excited to be back with @FlaPanthers for 3 more years! Still got some work to do to get a real ride on mower. #jumbojoe #legend pic.twitter.com/gPfaCd0RYN