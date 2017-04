Přestupy NHL ONLINE: Kampfer zůstává, s Rangers prodloužil o 2 roky

08:00'

KONEC KARIÉRY - Po náročném boji s roztroušenou sklerózou se Bryan Bickell sice dokázal před pár dny na led NHL vrátit, do budoucna už se ale rozhodl, že energii už bude věnovat životu bez hokeje. "S rodinou jsme se tak rozhodli, jsou to jen dva zápasy do konce ročníku a pak konec," řekl před včerejší bitvou Hurricanes proti St.Louis, ve které nebodoval. Celkem v kariéře naskočil do 394 zápasů základní části a přidal 136 bodů. V play off přihodil dalších 75 utkání a 39 bodů. Třikrát vyhrál s Chicagem Stanley Cup a během výluky v sezoně 2012/13 hrál za Znojmo.

I'm so proud of my husband 4 the ability 2 be raw in front of cameras. Also want 2 thank everyone 4 all the support during this tough time❤ https://t.co/3X8TWc9x8w — Amanda Bickell (@Caskenette) April 8, 2017

[WATCH] @bbicks29 made plans to participate in this morning's #WalkMS, but he didn't expect his teammates to all show up. #BickellBrave pic.twitter.com/zy2emeM9nZ — Carolina Hurricanes (@NHLCanes) April 8, 2017