Přestupy NHL ONLINE: Kvůli zraněním zvažuje Kanaďan odchod do Evropy

KONEC KARIÉRY - V sedmatřiceti letech se rozhodl s aktivním hokejem skončit kanadský centr Mike Fisher. Dvojnásobný finalista Stanley Cupu (2007 s Ottawou a 2017 s Nashvillem) uzavírá jednu životní kapitolu s 1088 utkáními základní části na kontě a 585 nasbíranými body. V play off přidal dalších 51 bodů ve 134 zápasech. S Kanadou v letech 2005 a 2009 vybojoval stříbrné medaile na mistrovství světa.

