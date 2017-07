Přestupy NHL ONLINE: Letošní dvojka draftu podepsala smlouvu s Philadelphií

PODPIS - Fanoušci New Jersey měli z první volby draftu radost, ale mluvilo se o možné výměně. Teď už je ale jisté, že Devils s útočníkem Nicem Hischierem počítají. Švýcarský útočník podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu, která mu může vynést až 925 tisíc dolarů ročně a číslo můžou navýšit případné bonusy. Hischier se stal prvním Švýcarem, který byl vybrán na draftu jako první a v New Jersey bude nosit dres s číslem 13.

Very happy to sign my first NHL contract! Thanks to all who helped me get here!😊Super excited about the things ahead with the @NJDevils 😀 pic.twitter.com/NITPnuzQ7g