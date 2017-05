Přestupy NHL ONLINE: Machovský se upsal Detroitu, do NHL míří i Kämpf a Jeřábek

PODPIS - Dalším mladíkem, jenž by brzy mohl proniknout do sestavy Arizony, je osmnáctiletý obránce Cam Dineen. Tým Coyotes si talent pojistil rovnou na tři roky. Dineen válí druhým rokem v OHL za North Bay, letos ale kvůli prosincovému zranění zvládl jen 29 zápasů. Arizona ho mimo jiné v roce 2016 draftovala z 68. pozice.

It's a dream come true to sign my first NHL contract with the @ArizonaCoyotes. Thank you to everyone who has helped me get to this point!